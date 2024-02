Com gol de Arnautovic, Inter de Milão vence Atlético de Madrid e larga em vantagem nas oitavas da Champions

Aos 18 minutos, Arnautovic teve chance, mas desperdiçou mais uma vez. O atacante fez linda tabela com Lautaro, que devolveu próximo à pequena área. Na batida, o austríaco bateu mal e isolou.

A Inter de Milão, porém, não desistiu e tentou novamente com Lautaro Martínez. Após cruzamento vindo do lado direito, o camisa 10 nerrazzuri cabeceou nas mãos de Oblak.

Mas quem insiste sempre consegue. Aos 35 minutos de jogo, Arnautovic conseguiu sua redenção. Lautaro saiu cara a cara com Oblak e bateu em cima do goleiro. No rebote, Arnautovic chutou. A zaga do Atlético de Madrid não conseguiu tirar e a bola acabou no fundo das redes.