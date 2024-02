Chefe do departamento médico do Corinthians pede desligamento por questões pessoais

Dr. Fábio Novi, que vinha atuando como chefe de departamento médico do Corinthians, pediu desligamento do cargo para resolver questões pessoais.

"Gostaria de agradecer a todos no clube, em especial ao presidente Augusto Melo e ao diretor de futebol Rubens Gomes, pela oportunidade de retornar a esta instituição enorme, mas preciso me afastar para cuidar de problemas particulares", afirmou o médico.

Novi foi contratado logo quando Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians, na virada do ano. O médico estava trabalhando no São Paulo antes de aceitar o convite do Timão.

No começo de janeiro, o clube já havia comunicado o desligamento de Bruno Mazziotti, que vinha atuando como chefe do núcleo de saúde e performance.

Veja a nota do Corinthians