Carille tem dificuldades para encontrar substituto de Giuliano no Santos

Classificação e jogos Paulista

Com isso, Nonato teve a primeira chance como titular, mas teve problemas e pouco ajudou o Peixe na criação de jogadas no empate contra o Mirassol. Depois, Otero, contra o São Paulo, e Willian Bigode, na derrota para o Novorizontino, não deram conta do recado também.

Agora, o Santos enfrenta o São Bernardo, às 11h (de Brasília) desse domingo (25), no MorumBis. Para a partida, Giuliano pode estar de volta, mas a sequência sem ele, especialmente somada à ausência de Cazares, acende um alerta para Carille.

