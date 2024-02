Brasileiro Thiago Wild estreia com vitória no Rio Open; Cameron Norrie também vence

O início do terceiro set também não foi fácil para Wild, já que o chileno venceu o game de desempate. Contudo, contando com o apoio da torcida, o brasileiro partiu para cima do chileno e arrancou no jogo. Thiago manteve a tranquilidade e venceu o último set por 6 a 4, conquistando assim vitória e a classificação.

"Eu ganhei esse jogo por causa de todo mundo que estava torcendo por mim. Acho que não comecei bem o jogo, comecei um pouco mais lento do que deveria. Consegui mudar para o segundo set logo no primeiro game. Foi complicado o começo do segundo set, mas eu consegui me manter bem no jogo, consegui usar bem a energia do público e saí com a vitória. É muito importante para mim essa vitória, até para dar boost de confiança também", disse Thiago.

O outro brasileiro que entrou em quadra nesta segunda-feira, Gustavo Heide (236º), não conseguiu superar o chileno Tomas Vera (120º) e se despediu do Rio Open precocemente. O tenista perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Já o inglês Cameron Norrie (23º) derrotou o boliviano Hugo Dellien (135º) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) e avançou às oitavas de final do Rio Open. O tenista vai encarar o chileno Tomas Vera na próxima fase.

Confira os demais resultados do Rio Open nesta segunda-feira

Francisco Cerundolo (Argentina) 2 x 1 Francisco Comesana (Argentina) - 6/1, 1/6 e 6/2