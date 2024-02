Botafogo treina na Bolívia antes de enfrentar o Aurora pela Libertadores

No CT do Blooming, o Glorioso treina com foco no duelo com o Aurora, pela Conmebol Libertadores! ??? #VamosBOTAFOGO

? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/eiH8tTxoo8

? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 20, 2024

Para esta partida, o técnico Tiago Nunes pode ter um reforço: o lateral esquerdo Marçal viajou com o elenco e pode atuar pelo time pela primeira vez em fevereiro, depois de quatro jogos fora.

Por outro lado, o zagueiro Pablo segue lesionado e não está disponível. O recém-chegado Gregore também está fora.