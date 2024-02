Bia Menezes revela "sonho" com convocação para Copa Ouro feminina e destaca objetivos da Seleção

Após a primeira rodada, o Brasil pega a Colômbia na madrugada deste domingo (25), e encerra a sua participação na fase de grupos no dia 28 (uma quarta-feira) diante do Panamá. Todos as partidas serão realizados no Estádio Snapdragon, às 00h15.

A emoção pela primeira convocação na Seleção Principal! ? Momentos que certamente ficarão pra sempre na memória! A nossa lateral, Bia Menezes, contou para a CBF TV a importância desta grande conquista em sua trajetória. Confira a entrevista completa! ?? pic.twitter.com/U25SnCijCI ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 20, 2024