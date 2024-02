Aurora (BOL) x Botafogo: veja informações e onde assistir a partida de ida pela Pré-Libertadores

Pressionado pelos resultados negativos no Campeonato Carioca, o Botafogo estreia na Pré-Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Aurora (BOL), no Estádio Félix Capriles, na Bolívia, pela rodada de ida da segunda fase. A partida será transmitida pela ESPN, Star+ e Globoplay.

O Aurora já entrou em campo pela fase preliminar da Copa Libertadores e eliminou o Melgar após vencer por 2 a 1 no placar agregado. Quem se classificar, cruza na terceira etapa o vencedor do duelo entre Bragantino e Águilas Doradas (COL). O jogo da volta acontecerá no próximo dia 28, no Estádio Nilton Santos.

Apesar da forte pressão sobre os jogadores e as críticas ao seu trabalho, o técnico Tiago Nunes se mostra confiante para o confronto.