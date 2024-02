Atlético-MG confirma lesões de Igor Rabello e Mariano; veja detalhes

O Atlético-MG ganhou dois desfalques de peso para a sequência do Campeonato Mineiro. Nesta terça-feira, o Galo confirmou as lesões do zagueiro Igor Rabello e do lateral direito Mariano. Os dois devem ser desfalques no clássico contra o América-MG neste sábado.

Segundo divulgado pelo clube através das redes sociais, Igor Rabello foi diagnosticado com uma lesão leve no músculo posterior da coxa direita. Mariano, por sua vez, também teve um problema leve detectado, mas na panturrilha esquerda.

Ainda de acordo com o Atlético-MG, os dois defensores já iniciaram os trabalhos na fisioterapia. Nenhum deles, porém, deve estar apto a atuar no clássico contra o América-MG no fim de semana. "Desejamos boa recuperação!", escreveu a equipe.