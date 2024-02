A cinco dias de clássico contra o Inter, Grêmio leva reforços para realizar tour na Arena

Ainda nesta tarde, os reforços passaram por uma imersão na história do Tricolor Gaúcho, com uma visita guiada ao museu da Arena do Grêmio. Cada espaço do local foi apresentado e devidamente descrito dentro do contexto do clube. Eles passaram por uma sessão em destaque na área destinada aos títulos da Libertadores e à conquista do Mundial de Clubes.

Vice-campeão brasileiro em 2023, o time comandado por Renato Portaluppi ocupa a vice-liderança do Campeonato Gaúcho, com 20 pontos ? dois a menos que o rival Internacional. Além do Estadual, a equipe disputa na atual temporada a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (25), quando visita o Colorado para a disputa do Gre-Nal 441, a partir das 18 horas (de Brasília), no Beira-Rio. O embate é válido pela penúltima rodada do Gauchão.