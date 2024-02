Zagueiro do Corinthians conta sensação de jogar como goleiro no dérbi: 'Desespero'

Gustavo deixou passar uma bola finalizada pelo zagueiro Murilo nos últimos instantes de jogo, mas viu seu companheiro Raniele realizar boa intervenção, evitando o que seria o terceiro gol do Palmeiras.

Para o compromisso contra a Ponte Preta, no dia 25, o Corinthians não contará com Cássio por conta da expulsão. A tendência é que Carlos Miguel assuma a vaga do Gigante, enquanto Gustavo Henrique siga como titular na sua função de origem, na zaga.

O Corinthians ainda briga para garantir uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. A equipe está na lanterna do grupo C do Estadual, com 10 pontos.

O próximo compromisso do Timão é contra o Cianorte, na quinta-feira (22), pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá-PR.

