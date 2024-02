Yuri Alberto fratura osso da costela e pode desfalcar Corinthians por mais de um mês

A contusão de Yuri acontece em seu melhor momento na temporada, com quatro gols nos últimos cinco jogos. No clássico da Arena Barueri, o jovem de 22 anos marcou o primeiro tento do Timão, aproveitando assistência de Gustavo Silva. Já o meia Rodrigo Garro marcou o segundo, em cobrança de falta, garantindo o improvável empate no dérbi.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Paulista

O Corinthians ainda briga para conseguir uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. A equipe está na lanterna do grupo C do Estadual, com 10 pontos.

O próximo compromisso do Timão é contra o Cianorte, na quinta-feira (22), pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá-PR.

