Um dia após Derby, loja do Corinthians na Arena vende camisa de goleiro com nome de Gustavo Henrique

Um dia após o empate entre Corinthians e Palmeiras em 2 a 2, na Arena Barueri, a loja do Timão na Neo Química Arena colocou à venda camisas de goleiro com o nome do zagueiro Gustavo Henrique. No Derby, Cássio foi expulso nos últimos minutos de jogo e, como a equipe da António Oliveira já tinha feito as cinco alterações, o beque assumiu a responsabilidade de ficar no gol.

"As camisas mais vendidas de todos os tempos você encontra aqui! E é lógico que em primeiro lugar é a do nosso Goleirão Gustavo Henrique... Ops, Zagueirão!", escreveu o perfil da loja corintiana na Neo Química Arena via Instagram. Camisas do atacante Yuri Alberto e do meia Rodrigo Garro, autores dos gols do Corinthians no Derby, também estão à mostra.

Gustavo Henrique tomou a iniciativa de ser goleiro nos minutos finais do clássico, pela necessidade da equipe de buscar o resultado. Inicialmente, Yuri Alberto tinha se candidatado para o papel.