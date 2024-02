Tiago Nunes se pronuncia após polêmica em coletiva do Botafogo: "O maior responsável sou eu"

Nesta segunda-feira, o treinador Tiago Nunes se manifestou depois de dar uma declaração polêmica em sua entrevista coletiva no Nilton Santos, após a derrota do Botafogo diante do Vasco, por 4 a 2, no Campeonato Carioca.

O técnico utilizou seu perfil no Instagram para se manifestar em um vídeo de quase três minutos. O treinador afirmou que alguns jogadores do elenco do Glorioso teriam pedido para ficar de fora dos próximos jogos por conta do mental abalado.

No final da entrevista, ele garantiu que não existiram pedidos formais por parte dos atletas para não jogar, mas que ele percebia os sinais que o grupo passava.