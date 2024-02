Thiago Carpini terá semana livre para tentar colocar o São Paulo de volta aos trilhos

Depois de um grande início de temporada, o São Paulo apresentou uma grande queda de rendimento e, no último sábado, chegou a três partidas sem vencer no Campeonato Paulista. Antes de enfrentar o Guarani, no domingo, o Tricolor terá uma semana para tentar voltar aos trilhos na competição

A Copa do Brasil começará a ser disputada nesta terça-feira e, com isso, o Paulistão terá apenas uma partida disputada no meio da semana, entre Palmeiras e Portuguesa. O São Paulo só volta a campo pelo Estadual no domingo. Portanto, ficará sete dias sem jogar, o maior período de descanso desde sua estreia na temporada.

A semana livre não poderia cair em um momento mais oportuno para a equipe de Thiago Carpini. O São Paulo começou 2024 com uma sequência de cinco jogos sem perder, dois deles clássicos, contra Corinthians e Palmeiras. No segundo, válido pela Supercopa Rei, o Tricolor conquistou seu primeiro título do ano, nos pênaltis.