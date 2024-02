São Paulo negocia empréstimo do volante Luan ao Criciúma; veja detalhes

Luan já estava sem espaço com Dorival Júnior e, apesar de treinar com o elenco no CT da Barra Funda, não jogou na atual temporada e sequer foi inscrito no Campeonato Paulista. No ano passado, ele renovou seu contrato até o fim de 2026.

Revelado na base do São Paulo, Luan, um dos heróis do time na conquista do Paulista de 2021 sobre o Palmeiras, fez 28 partidas em 2023, sendo apenas 12 como titular.