São Paulo ganha folga dupla após empate e só volta aos treinos na terça-feira

Os laterais direitos Rafinha e Moreira e os meio-campistas Rodrigo Nestor e Rodriguinho, lesionados, devem seguir como baixas.

Em contrapartida, Carpini quer usar a semana livre para recuperar três jogadores machucados: Igor Vinícius, Lucas e Wellington Rato. Ambos estão em estágio mais avançado no tratamento e podem ficar à disposição do treinador no Estádio Brinco de Ouro.

O São Paulo mira descanso ao time e evolução coletiva para voltar a jogar bem e reencontrar o caminho das vitórias no Paulistão. Com uma partida a menos, a equipe vem de uma sequência negativa e ocupa o segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, podendo encerrar a rodada fora da zona de classificação ao mata-mata.