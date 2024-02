São Paulo abre venda dos ingressos para jogo contra a Inter de Limeira no Mané Garrincha

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira a abertura da venda dos ingressos para o duelo contra a Inter de Limeira, que acontece no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 28 de fevereiro. O torcedor pode adquirir o ingresso no site da Bilheteria Digital.

O valor dos ingressos é superior em relação aos que o São Paulo costuma cobrar e varia entre R$ 89,00 e R$ 398,00. Portanto, o torcedor que desejar acompanhar o confronto terá que desembolsar uma quantia significativa.

A partida é válida ainda pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi adiado devido à Supercopa Rei, disputada entre São Paulo e Palmeiras, e conquistada pelo Tricolor Paulista.