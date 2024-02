Samuel Xavier acerta renovação contratual com o Fluminense até o fim de 2025

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do lateral-direito Samuel Xavier. O atleta, que tinha vínculo até o fim de 2024, assinou com o clube carioca por mais uma temporada.

"O Fluminense acertou nesta segunda-feira a prorrogação do contrato do lateral-direito Samuel Xavier. O jogador, que tinha vínculo até o fim de 2024, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2025", divulgou o Fluminense em nota oficial.

Desde 2021 defendendo as cores do Tricolor Carioca, Samuel Xavier comemorou a ampliação do vínculo. O lateral possui 15o jogos pela equipe, com seis gols e sete assistências.