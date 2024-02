Roy Hodgson deixa Crystal Palace após seis temporadas como técnico do clube

Sua segunda passagem pelo time teve 38 jogos, 12 vitórias, dez empates e 16 derrotas. O comandante entrega o clube na 16ª posição do Campeonato Inglês, com 24 pontos.

"Entendo que, dadas as circunstâncias recentes, pode ser prudente neste momento que o clube se planeje com antecedência e, portanto, tomei a decisão de me afastar para que o clube possa apresentar seus planos para um novo técnico, conforme pretendido, para este verão (europeu)", afirmou.

Por fim, Roy Hodgson agradeceu ao elenco e integrantes do Crystal Palace.