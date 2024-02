Rio Open tem super terça com Alcaraz contra Monteiro e as estreias de Fils, Fonseca e Wawrinka

O primeiro jogo da Quadra Guga Kuerten nesta terça-feira marcará a primeira vez do suíço Stan Wawrinka exibindo seu famoso backhand de uma mão em solo brasileiro. Dono de três títulos de Grand Slam e um ouro olímpico, ele estreia contra o argentino Facundo Diaz Acosta, que vem embalado pelo primeiro título da carreira em Buenos Aires.

"No tênis, nada supera a confiança que você consegue vencendo jogos e torneios. Certamente, ele estará se sentindo ótimo. Vi ele jogar na semana passada desde a primeira partida, é um jogador difícil, canhoto, um forte jogador de saibro, então será um grande desafio para mim. Mas acho que no geral eu estou jogando bem, tenho treinado bem, joguei bem na semana passada. Me sinto bem e estou pronto para lutar", diz Wawrinka.

João Fonseca encara sensação francesa na estreia

O carioca João Fonseca é quem fecha a programação desta terça-feira em sua segunda vez na chave principal do Rio Open. Campeão do US Open juvenil e com um início de carreira muito promissor no profissional aos 17 anos, ele terá pela frente o francês Arthur Fils, cabeça de chave número 7, que tem apenas 19 anos, em um duelo da nova geração do esporte.

"Sei que é um ótimo jogador, promessa e quero desfrutar do momento. Eu sou mais novo, por incrível que pareça, sou mais novo que ele, que já é novo. É jogar feliz, com a torcida. Tenho uma relação especial com o Rio Open, então é desfrutar o máximo do momento, jogar feliz, vibrando e vamos com tudo", projeta Fonseca.

Meligeni e Marcelo Melo são atrações da quadra 1