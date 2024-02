Quatro dos sete gols sofridos pelo Palmeiras foram nos últimos minutos do 2° tempo

O Palmeiras tem mostrado certa dificuldade de segurar resultados a seu favor até o fim do jogo. No último domingo (18), cedeu empate por 2 a 2 para o Corinthians, tomando dois gols nos minutos finais. Nesta temporada, dos sete gols sofridos pelo clube, quatro deles foram na reta final do segundo tempo.

Na estreia do Estadual, o Palmeiras o problema já veio à tona. Jogando fora de casa, o Verdão fez 1 a 0 com Raphael Veiga e acabou sofrendo o empate no último minuto de acréscimo da segunda etapa, com Willian Farias. A equipe voltou a lidar com essa questão na sétima rodada, contra o Santo André. Flaco López abriu o placar aos dois do segundo tempo, e Lohan deixou tudo igual aos 44 minutos, dando números finais à partida.

No dérbi válido pela nona rodada, o cenário parece ter sido ainda pior pelo ritmo que se deu o jogo. O Palmeiras foi superior que o Corinthians nos dois tempos e abriu a vantagem de 2 a 0. Contudo, mesmo com o rival com dois jogares a menos em campo, não conseguiu segurar a vitória. O Alvinegro diminuiu aos 42 e depois empatou aos 54.