Pedro Caixinha define objetivo do RB Bragantino na Libertadores: "Estar na fase de grupos"

O RB Bragantino estreia na Copa Libertadores da América nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Águilas Doradas, da Colômbia. A partida, que acontece em solo colombiano, é válida pelo jogo de ida da segunda rodada da fase preliminar do torneio. O técnico Pedro Caixinha deixou claro o objetivo da equipe na principal competição da América do Sul.

"A expectativa para a competição tem a ver com o objetivo que nós definimos para a época, que é participar da Libertadores. Estar presente na fase de grupos. Essa é uma fase preliminar, um estágio muito inicial", comentou o treinador em nota divulgada pelo clube.

Caixinha ainda destacou a importância dos primeiros 90 minutos do duelo. O português elogiou o time do Águilas Doradas, alegando ser um adversário que dificultará a partida do RB Bragantino.