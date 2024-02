Palmeiras ganha folga dupla após Derby e tem semana livre antes de retomar disputa do Paulistão

O Palmeiras recebe o Mirassol neste sábado para manter a sequência invicta. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima rodada do Paulistão. O Verdão vem de dois empates consecutivos e quer retomar o caminho das vitórias.

Para a partida, Abel Ferreira terá um importante desfalque. O zagueiro Gustavo Gómez realizou exames nesta segunda-feira e foi diagnosticado com uma fratura no dedo do pé esquerdo. O caso não é cirúrgico, mas o paraguaio não tem prazo definido para retorno.

Apesar dos dois empates seguidos, o Verdão se mantém na liderança do Grupo B, com 18 pontos conquistados em oito jogos. O Alviverde também segue na perseguição ao líder Santos na classificação geral do Estadual - o Peixe ocupa o topo da tabela com 19 pontos.