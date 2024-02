João Félix volta aos treinos e pode reforçar o Barcelona na Liga dos Campeões

O atacante português João Félix voltou a treinar com o elenco do Barcelona nesta segunda-feira. Assim, o atleta de 24 anos pode reforçar o clube catalão no duelo com o Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será realizada nesta quarta, às 17h (de Brasília), no Stadio Diego Armando Maradona, na Itália.

O jovem sofreu um entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito durante um treinamento no dia 30 de janeiro. Por conta disso, ele havia ficado de fora das últimas quatro partidas do Barça, contra Osasuna, Alavés, Granada e Celta de Vigo.