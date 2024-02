Herói contra o Palmeiras, Garro lidera estatísticas do Corinthians desde sua estreia

Rodrigo Garro precisou de pouco tempo para cair nas graças da torcida do Corinthians. Decisivo no empate de 2 a 2 com o Palmeiras, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o meia vem somando ótimos números com a camisa do Timão.

Desde que estreou pelo clube, o argentino é o líder em gols de falta (1), em acerto no cruzamento (48%), cruzamentos certos (10), passes decisivos (11), passes no terço final (77), faltas sofridas (13) e duelos ganhos por baixo (26), segundo dados do Sofascore.