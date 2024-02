Gustavo Gómez tem fratura no dedo do pé em Derby e vira baixa no Palmeiras

O Palmeiras terá mais uma dor de cabeça para os próximos jogos. Após exames, o zagueiro Gustavo Gómez foi diagnosticado com uma fratura no dedo do pé esquerdo e deve desfalcar o time nos próximos jogos.

O caso não é cirúrgico, porém, o jogador não tem um prazo definido para seu retorno.

Capitão do Palmeiras, Gómez foi substituído aos 13 minutos do primeiro tempo, com dores no pé esquerdo.