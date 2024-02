Giro: Girona perde do Athletic e fica a seis pontos do Real Madrid no Espanhol

Por 3 a 2, o Girona perdeu para o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira. No Estádio San Mamés, os visitantes viram a vantagem do Real Madrid permanecer em seis pontos no topo da tabela.

Com 25 partidas no torneio nacional, o vice-líder Girona contabiliza 56 pontos. O Real Madrid, que empatou com o Rayo Vallecano, detém a liderança com 62 pontos. O Athletic Bilbao, por sua vez, soma 49 pontos e ocupa a quinta colocação.

Pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, o Girona volta a campo, na próxima segunda, para enfrentar o Rayo Vallecano, no Estádio Municipal de Montilivi, às 17h (de Brasília). Já o Athletic Bilbao, no domingo, pega o Real Betis, às 12h15, no Estádio Benito Villamarín.