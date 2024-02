Ganhando espaço no São Paulo, Bobadilla tem maior média de desarmes do Paulistão

Além do jogador de 22 anos, que atuava pelo Cerro Porteno, do Paraguai, Thiago Carpini também tem à disposição alguns outros nomes para compor seu meio-campo. Além das peças que se destacaram na temporada passada, como Alisson e Pablo Maia, o treinador também pode contar com Luiz Gustavo, outro destaque deste início de ano.

Depois de uma sequência ruim, com três partidas sem vencer, o São Paulo é o segundo colocado do Grupo D, com 14 pontos. A equipe terá a semana livre, já que seu próximo compromisso será no domingo, às 18h (de Brasília), contra o Guarani.