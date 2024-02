Flamengo x Boavista: veja informações e onde assistir ao jogo do Carioca

O Flamengo entrará em campo nesta terça-feira, diante do Boavista, pela nona rodada do Campeonato Carioca, fase classificatória da competição. O duelo será disputado no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo será transmitido pela Band, BandSports e pelo Canal GOAT (Youtube).

A equipe comandada por Tite, atualmente com 18 pontos na segunda colocação, foi ultrapassada pelo Fluminense, que abriu a rodada com vitória sobre o Madureira no último sábado, chegando assim aos 21 somados. Entretanto, em caso de triunfo nesta terça-feira, o Flamengo, além de retomar a ponta, já que é superior no saldo de gols, garantirá seu lugar entre os semifinalistas da competição. Por outro lado, o Boavista, que está na briga por uma vaga no G8, o que garantirá a disputa da Taça Rio, aparece na sétima posição com 12 pontos e um histórico de três vitórias, três empates e duas derrotas.