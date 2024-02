Emiliano Díaz, auxiliar do Vasco, exalta bom desempenho da equipe nos clássicos

O Vasco encerrou, neste domingo, a série de clássicos no Campeonato Carioca com uma vitória sobre o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos. O resultado recolocou os cruzmaltinos na zona de classificação para as semifinais.

O auxiliar Emiliano Díaz destacou a mentalidade que o elenco do Vasco vem tendo para este tipo de jogo.

"Clássico é vida ou morte. Pode não jogar tão bem, mas sabe que tem que lutar. Viemos de uma escola de River x Boca, onde perde e morre. Essa mentalidade que o grupo está adquirindo. Clássicos são clássicos em todos os lados", contou.