Em clássico disputado, Juventude e Caxias ficam no empate pelo Gaúcho

Juventude e Caxias ficaram no empate em clássico disputado nesta terça-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida, válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, terminou 1 a 1. Gilberto anotou o gol dos donos da casa, enquanto Gabriel Silva fez para os visitantes.

Com o empate, o Juventude segue com uma boa distância em relação ao Caxias na tabela. A equipe ocupa a terceira posição do Gaúcho com 15 pontos conquistados - sete a menos que o líder Internacional.

O Caxias desperdiçou a chance de encostar no rival na classificação. O time comandando por Argel Fuchs está na sétima posição com dez pontos somados. Caso tivesse conquistado a vitória, os visitantes passariam a ocupar o quarto lugar, com uma unidade a menos que os donos da casa.