Em alta no Palmeiras, Flaco López é o primeiro argentino a marcar pelo clube em um Derby desde 1969

José 'Flaco' López faz um grande início de temporada com o Palmeiras. O argentino é um dos grandes destaques da equipe até o momento e deixou sua marca no placar novamente no último domingo: foi o autor do segundo gol alviverde no Derby deste domingo, que terminou empatado em 2 a 2.

O centroavante está com a pontaria afiada e já caiu nas graças da torcida palmeirense, principalmente com o gol sobre o maior rival. O tento, inclusive, resultou em uma marca de 55 anos quebrada - desde 1969 um argentino não balançava as redes vestindo verde e branco em um Derby.

Assim, Flaco López se tornou o primeiro argentino a marcar um gol defendendo as cores do Verdão desde 1969. O último 'hermano' a anotar um gol pelo Palestra Itália havia sido Luis Artime, que fez os dois gols da vitória sobre o Alvinegro no Paulistão daquele ano.