Diego Costa participa de primeiro coletivo, e Grêmio inicia preparação para o Gre-Nal

O Grêmio se reapresentou ao CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira, após a goleada conquistada no último sábado, contra o Santa Cruz, por 6 a 2. A equipe iniciou a preparação para o clássico contra o Internacional, que acontece no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Beira-Rio. O atacante Diego Costa participou de seu primeiro coletivo pelo Tricolor Gaúcho.

O treinamento foi dividido em dois grupos. Os atletas que iniciaram o jogo de sábado como titulares fizeram um trabalho físico-técnico. Os demais jogadores que não atuaram na goleada, ou entraram durante a partida, participaram do coletivo, que também contou com jovens do Sub-20 do clube.

O time escalado por Renato Gaúcho e sua comissão técnica foi: Caíque; Fabio, Rodrigo Ely, Uvini e Wesley Costa; Dodi, Du Queiroz, Nathan, Pavón, Nathan Fernandes e Diego Costa. Ronald, Besozzi e André Henrique entraram na etapa final. A outra equipe foi formada pelos jogadores da base.