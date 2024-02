Corinthians se reapresenta após empate no Derby; veja atualizações do departamento médico

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira, após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Via assessoria de imprensa, o clube atualizou as situações de Cássio e Yuri Alberto, que deixaram o Derby na Arena Barueri com dores.

Cássio, que foi expulso do clássico após choque com Rony, sofreu um trauma no quadril direito. O ídolo do Timão realizou tratamento com os fisioterapeutas do clube e será reavaliado diariamente. O atleta é dúvida para o jogo contra o Cianorte, na quinta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, e é desfalque certo para o duelo diante da Ponte Preta, no próximo final de semana, por suspensão.

Já em relação a Yuri Alberto, o Corinthians confirmou o que o próprio atleta divulgou em suas redes, horas antes. O camisa 9 teve uma fratura no oitavo arco costal e já iniciou o processo de recuperação. O jogador desfalcará o Timão nas próximas partidas.