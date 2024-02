Com retorno de peça importante, Botafogo divulg lista de relacionados para a Pré-Libertadores

O Botafogo divulgou a lista com os 24 jogadores relacionados para a estreia na Pré-Libertadores, diante do Aurora (BOL), pela segunda rodada.

Um nome que chama a atenção é o do lateral-esquerdo Marçal, que voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida no início da temporada. Por outro lado, o atacante Luiz Henrique é baixa confirmada, já que ainda se recupera da lesão na panturrilha ocorrida no jogo contra o Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O volante Gregore, apesar de estar pré-inscrito na Libertadores, também fica no Rio de Janeiro, assim como os jovens meio-campistas Raí e Kayque.