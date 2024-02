Com preços especiais, Santos inicia venda de ingressos para jogo contra o São Bernardo no Morumbis

Vendas PCD

Início das Vendas - PCD - Presencial - Bilheterias 17B do Estádio do Morumbis - Domingo (25/02) - 07:00 as 11:45 - Encerramento das vendas - Domingo - (25/02) - 11:00

A necessidade de acompanhante será limitado a um e deverá constar no cartão do benefício ou no laudo médico do torcedor PCD e os mesmos deverão estar presentes e apresentar as documentações exigidas no protocolo.

Venda cessionários camarotes

Local: Concept Hall do Estádio do MorumBIS

Vendas: