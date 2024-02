Cameron Norrie e Thiago Wild abrem chave principal da histórica 10ª edição do Rio Open

Chegou a programação de segunda-feira! Jogos começam a partir de 16h30!#RioOpen10Anos pic.twitter.com/Vi7MgQJsJp

? Rio Open (@RioOpenOficial) February 18, 2024

O Rio Open é o único torneio ATP 500 da América do Sul e integra uma seleta lista de 13 torneios dentre os mais importantes do circuito mundial. Além do tênis, o evento também conta com diversas atrações culturais e gastronômicas, proporcionando uma experiência completa ao público.

Cameron Norrie concedeu entrevista coletiva na véspera da estreia em busca de um feito inédito, o bicampeonato da chave de simples no Rio. A estreia do britânico será diante do boliviano Hugo Dellien, adversário que o exigiu o máximo na edição do ano passado, nas quartas de final.

"É um jogador super difícil e nós tivemos em especial uma batalha aqui no ano passado, nas quartas de final. Ele gosta de jogar no saibro, é um grande jogador e acho que essas condições especialmente tornam difícil vencê-lo. Acho que vai ser uma boa partida, primeira partida para mim e espero pegar ritmo e jogar muitos pontos duros", disse.