Brasil estreia na Copa Ouro Feminina nesta quarta-feira, e torneio terá transmissão de ESPN e Star+

Bora conferir a agenda de jogos da #SeleçãoFeminina na Copa Ouro? Já anota aí todos os detalhes! VAAAI, BRASIL! ?? pic.twitter.com/shNHLDpxz4

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 19, 2024

A Seleção Brasileira faz sua estreia na competição nesta quarta-feira, contra a equipe de Porto Rico, no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos. O jogo será transmitido pela ESPN 4 e pelo Star+ para todo o país na madrugada de quarta para quinta-feira, às 00h15 (de Brasília).

O Brasil, que está no Grupo B, também fará frente com Colômbia e Panamá após a estreia diante de Porto Rico.

A Copa Ouro será a primeira competição do Brasil após a Copa do Mundo de 2023. A equipe já entrou em campo cinco vezes depois do Mundial, com três vitórias e duas derrotas.