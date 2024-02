Atlético-GO anuncia contratação de atleta revelado pelo São Paulo

Nesta segunda-feira, o Atlético-GO anunciou a contratação do volante Lucas Kal, de 27 anos, para a temporada 2024. O atleta, revelado pelo São paulo, chega ao clube de Goiânia após defender o América-MG.

No currículo, além da equipe de Minas, Lucas Kal também já vestiu a camisa do Guarani e do Desportivo Nacional (POR).