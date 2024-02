Após sequência ruim, São Paulo pode deixar zona de classificação no Paulista

O São Paulo alcançou uma sequência de três jogos sem vencer no último sábado (17), quando empatou contra o Bragantino, no MorumBis. Com a má fase no Campeonato Paulista, o Tricolor pode terminar a nona rodada fora da zona de classificação.

Com uma rodada a menos, por conta da disputa da Supercopa Rei, a equipe comandada por Thiago Carpini ocupa a segunda colocação do Grupo D, com 14 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 25/02 (domingo), 18h ? Guarani ? Brinco de Ouro ? 28/02 (quarta), 21h35 ? Inter de Limeira ? Estádio Mané Garrincha ? 03/03 (domingo), 20h00 ? Palmeiras ? MorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/TWqQQ0EVfI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 18, 2024

O São Bernardo é o terceiro colocado, com 13 pontos. Na segunda-feira, a equipe do ABC Paulista enfrentará o Santo André, que, sem nenhuma vitória, ocupa a última posição da classificação geral do Estadual. Em caso de vitória, o Bernô irá assumir o lugar do São Paulo na zona de classificação do Grupo D.