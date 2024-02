Após derrota, elenco do Santos recebe folga dupla e se reapresenta na quarta-feira

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o São Bernardo no Morumbis. ? pic.twitter.com/6A3lIvPA2i

Garantido na liderança do Grupo A e na próxima fase do Paulistão, o Santos está com 19 pontos. O Peixe, então, está com um a mais que o Palmeiras, segundo colocado na classificação geral.

A equipe encara o São Bernardo na próxima rodada do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 11h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.