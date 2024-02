Zé Rafael lamenta empate cedido pelo Palmeiras no fim do Derby: "Não foi o que esperávamos"

O Palmeiras teve um empate amargo por 2 a 2 com o Corinthians neste domingo, na Arena Barueri. O Verdão vencia até os acrescimos do segundo tempo, mas sofreu empate quando tinha dois jogadores a mais em campo. Endrick e Flaco López anotaram os gols palmeirenses.

"É um resultado não foi o que esperávamos e o nem o que trabalhamos e produzimos para acontecer. A gente teve muito volume de jogo, as maiores oportunidades e controlamos o jogo inteiro praticamente. Eles acabaram sendo eficientes nessas duas últimas bolas no final do jogo e conseguiram o resultado importante para eles. Infelizmente, para nós, não foi o que esperávamos", disse em entrevista à Record TV.

Com este resultado, o Verdão desperdiçou a chance de assumir a liderança geral do Campeonato Paulista. No entanto, segue em primeiro lugar do Grupo B, com 18 pontos.