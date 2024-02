Yuri Alberto deixa Derby com dores e gera preocupação no Corinthians

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, deixou o clássico contra o Palmeiras com dores na costela e teve que sair do gramado de maca. O lance, que envolveu também o zagueiro Murilo, aconteceu nos acréscimos do clássico disputado na Arena Barueri. O Derby acabou empatado em 2 a 2.

Aos 55 minutos do segundo tempo, Murilo fez falta em Yuri, acertando a região da costela do camisa 9, autor do primeiro gol do Corinthians no clássico. O centroavante sentiu muitas dores e foi atendido pelos departamentos médicos dos dois clubes.

Ao ser levado para o vestiário, de maca, Yuri apresentou expressão de choro, com a mão na região da pancada. O atleta deve passar por exames médicos para se saber da gravidade da situação. Neste momento, o lateral esquerdo Diego Palacios e o atacante Pedro Raul estão no departamento médico do Timão.