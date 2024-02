Vasco ganha do Botafogo de virada e entra na zona de classificação do Carioca

O Vasco venceu o decisivo clássico com o Botafogo e complicou a vida do rival no Campeonato Carioca. Neste domingo, o Gigante da Colina ganhou de virada por 4 a 2, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada, e pulou para o G4 do Estadual.

O clássico tinha contornos decisivos para os dois lados, de olho nas semifinais do Carioca. O Botafogo iniciou a rodada na quarta colocação, com um ponto na frente do Vasco. O Gigante da Colina deu prova de força e ficou mais perto da fase decisiva, além de complicar a vida do rival.