Solidez defensiva do Flamengo sob o comando de Tite chama atenção

Invicto no Campeonato Carioca, o Flamengo de Tite vem se mostrando um time sólido. A virtude chama atenção neste começo de temporada. Até aqui, o Rubro-Negro sofreu apenas um gol no torneio, ainda com a equipe alternativa.

O Flamengo só foi vazado no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Estadual. Na ocasião, como o elenco principal fazia a pré-temporada nos Estados Unidos, o Rubro-Negro utilizou um time basicamente de jovens, sob o comando de Mário Jorge.

Com Tite, o Flamengo disputou seis jogos pelo Cariocão e ainda não levou gol, inclusive nos clássicos contra Vasco (0 x 0) e Botafogo (1 x 0).