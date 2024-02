Sob chuva forte, torcedores do Corinthians incentivam jogadores horas antes do Derby

Sob chuva forte, grupos de torcedores do Corinthians incentivaram os jogadores na saída do CT Dr. Joaquim Grava, horas antes do clássico contra o Palmeiras. O Derby está marcado para às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Os corintianos presentes entoaram cantos de apoio à delegação alvinegra, que terá contato apenas com palmeirenses no clássico, já que o Verdão é o mandante do duelo. Organizadas como Gaviões da Fiel e Camisa 12 estiveram presentes no portão do CT do Timão.