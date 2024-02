Sem Neymar, Al-Hilal é o time com mais vitórias consecutivas no mundo

A última partida em que o Al-Hilal não saiu com um resultado positivo ocorreu no dia 21 de setembro do ano passado. Na ocasião, a equipe empatou com o Dhamk por 1 a 1. Já a última derrota foi para o Al-Nassr, por 2 a 1, no dia 12 de agosto do de 2023.

"Nunca tive, em tantos anos como treinador, 22 vitórias seguidas e 30 jogos seguidos sem perder. Mas o que interessa é ganhar a Liga [saudita] e a Champions League [da Ásia]. Não interessam recordes sem ganhar os títulos", disse o técnico Jorge Jesus.

Buscando ampliar estes números, o Al-Hilal volta a campo na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), contra o Sepahan, pela Champions League da Ásia.