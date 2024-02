São Paulo lamenta falecimento de Abílio Diniz e decreta luto de três dias

O presidente Julio Casares utilizou suas redes sociais para lamentar o falecimento de Abílio Diniz, seu amigo pessoal. O empresário auxiliava o mandatário tricolor como consultor da presidência, dando opiniões e abrindo caminhos.

"Descanse em paz, amigo e irmão Abílio. Você é uma das nossas maiores referências. Logo após a conquista da Copa do Brasil, tomamos um café na sua residência, onde era comum nos encontrarmos. Aqui a foto em setembro/24, quando entreguei a sua merecida medalha de campeão da Copa do Brasil. Minhas condolências à esposa, família e amigos. Você viverá eternamente entre nós. O seu legado será celebrado sempre. Obrigado por tudo, querido amigo", escreveu o presidente.

Em setembro do ano passado, logo após o São Paulo conquistar o título inédito da Copa do Brasil, Julio Casares encontrou Abílio Diniz e o presenteou com uma medalha do torneio.

O velório de Abílio Diniz, que será aberto ao público, acontecerá nesta segunda-feira, das 11h as 15h (de Brasília), no Salão Nobre do Estádio do MorumBis, casa do São Paulo.