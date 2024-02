Problema para Carpini: São Paulo terá dois desfalques na zaga para jogo contra o Guarani

Assim, esses dois se juntam à lista de desfalques do Tricolor, que conta com: Igor Vinícius (edema na coxa direita), Moreira (lesão na coxa direita) Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Nestor (cirurgia no joelho esquerdo) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito).

Sendo assim, Carpini deve ter Alan Franco e Ferraresi como dupla de zaga para o compromisso contra o Bugre. O treinador ainda tem a expectativa de contar com os retornos de Igor Vinícius, Wellington Rato e Lucas Moura.

A partida Guarani x São Paulo acontece próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), pela décima rodada do Estadual, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Tricolor tem 14 pontos e ocupa o primeiro lugar do Grupo D.