Presidente do Corinthians monitora Cacá e acredita na quitação da arena

Das tribunas da Neo Química Arena, Augusto Melo acompanhou na manhã deste domingo (18) a decisão da Supercopa. Satisfeito com o título do time feminino, o presidente confirmou interesse do clube pela contratação do zagueiro Cacá e avaliou positivamente recente encontro em Brasília para tratar da quitação da arena.

"O Cacá, existe um interesse. A gente está monitorando não só ele, como outro zagueiro também. Sempre temos uma, duas e até três opções. Deu errado em um, vamos no outro, porque todo atleta que a gente monitora é do tamanho do Corinthians e de acordo com as nossas necessidades", disse Augusto sobre o defensor do Athletico.

Com a chegada de um zagueiro para reforçar o elenco comandado pelo técnico António Oliveira, a tendência é que o ciclo de contratações seja encerrado. "Agora, nós vamos descansar um pouquinho, entrosar. A gente está com elenco bom", avaliou Augusto Melo.